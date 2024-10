Sondaggi politici FdI vola al 305% mentre il Pd resta fermo | come vanno gli altri partiti nei consensi

Fanpage.it - Sondaggi politici, FdI vola al 30,5% mentre il Pd resta fermo: come vanno gli altri partiti nei consensi

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) FdIal 30,5%il Pdal 23%. Nel centrodestra cresce anche la Lega ma non riesce a superare FI, seppur in calo. Tra le forze d'opposizione invece, non cresce nessun partito. Ecco cos'è emerso nell'ultimoo dell'Istituto Noto.