Fanpage.it - Solo 2 squadre sono praticamente qualificate al prossimo turno di Champions dopo appena 3 giornate

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Quanti punti servono per accedere direttamente agli ottavi die qual è la soglia minima per accedere ai playoff? Calcoli informatici hanno tracciato la griglia in classifica tenendo conto di una serie di variabili.