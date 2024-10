Quotidiano.net - Soldi a società legate a 'ndrangheta, commissariata banca

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l'amministrazione giudiziaria per unad'affari milanese,Progetto, per aver concesso finanziamenti, come accertato dalle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf e del pm Paolo Storari, aalla 'per oltre 10 milioni di euro. Finanziamenti garantiti dal fondo per le piccole medie imprese, quindi "aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del Covid" o "a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina".