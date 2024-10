Sla, Riboldi (Regione Piemonte): “Ai per migliorare le cure” (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – "L'approccio interdisciplinare è quello che ci consente, su ogni tipo di situazione a carattere di cronicità, di agire L'articolo Sla, Riboldi (Regione Piemonte): “Ai per migliorare le cure” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Sla, Riboldi (Regione Piemonte): “Ai per migliorare le cure” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – "L'approccio interdisciplinare è quello che ci consente, su ogni tipo di situazione a carattere di cronicità, di agire L'articolo Sla,): “Ai perle” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vertici Asl, il Piemonte riapre la lista. - Un paio di settimane per scoprire quanto le aziende sanitarie piemontesi siano attrattive nei confronti di aspiranti direttori generali, ma anche per intravvedere segnali sul peso della conduzione da ... (lospiffero.com)

Sla, esperti a Pollenzo esplorano sinergie tra scienza e arte culinaria | Tuo Benessere - (Adnkronos) - Ha l'obiettivo di ridefinire il ruolo fondamentale di un intervento nutrizionale mirato nella presa in carico delle persone con sclerosi ... (tuobenessere.it)

Sla, Riboldi (Regione Piemonte): "Ai per migliorare le cure" - L'assessore: "Approccio interdisciplinare per cambio paradigma su presa in carico malattie croniche" ... (adnkronos.com)

Sla, metabolismo e nutrizione: esplorando le sinergie tra scienza e arte culinaria - A Pollenzo, l'Università delle Scienze Gastronomiche e Slow Food si uniscono al Centro Clinico NeMO, AISLA e SLAfoodper rivoluzionare la presa in carico attraverso la nutrizione ... (cosenzapost.it)

Pfas: il 29 ottobre a Spinetta Marengo la presentazione della task force - Il 29 ottobre a Spinetta Marengo la presentazione della task force regionale guidata dall'assessore alla Sanità Federico Riboldi. (telecitynews24.it)