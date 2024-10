Sla Cerri Nemo Milano | Cambiato paradigma nutrizione giocare d’anticipo

Leggi tutta la notizia su .com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Laè sicuramente un tema di grande importanza per i pazienti Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) e per la comunità scientifica. Èildi presa in carico rispetto al passato” quando “si pensava che la perdita di peso e una malfossero un fenomeno di accompagnamento alla malattia. Ora quello che L'articolo Sla,): “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.