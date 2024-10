Lecceprima.it - Serie D 2024/2025, la classifica del girone H aggiornata dopo l'ottava giornata

Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il turno infrasettimanale ha portato in dote due vittorie e una sconfitta alle squadre salentine. A sorridere infatti, nell'andata in scena ieri, sono stati Casarano e Nardò, mentre per l'Ugento è arrivato un altro ko.La Virtus cade a Casarano: decisivo un rigore di