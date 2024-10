Veronasera.it - Scoperti a rubare in negozi di Verona, provano a scappare ma i carabinieri li fermano

Leggi tutta la notizia su Veronasera.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) È stata una serata impegnativa quella di mercoledì per idella sezione radiomobile di, che in due distinti episodi hanno tratto in arresto altrettanti cittadini stranieri con l'accusa di rapina impropria. Il primo intervento è scattato in centro storico, presso il