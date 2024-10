scomparsa a Pontedera: trovato il cadavere della donna (Di giovedì 24 ottobre 2024) Svolta nel caso di Flavia Mello Agonigi, la donna di 54 anni residente a Pontedera, scomparsa dallo scorso 12 ottobre. Il cadavere della donna è stato trovato oggi in una cisterna a Sant'Ermo, nel comune di Casciana Terme Lari. Poco distante dal corpo anche l'auto, un Opel Mokka, a bordo della Pisatoday.it - scomparsa a Pontedera: trovato il cadavere della donna Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Svolta nel caso di Flavia Mello Agonigi, ladi 54 anni residente adallo scorso 12 ottobre. Ilè statooggi in una cisterna a Sant'Ermo, nel comune di Casciana Terme Lari. Poco distante dal corpo anche l'auto, un Opel Mokka, a bordo

