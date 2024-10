Ecodibergamo.it - Sci, Coppa del Mondo: al cancelletto Ghisalberti, Della Vite forse, Goggia no

(Di giovedì 24 ottobre 2024) SCI ALPINO. Il via da Soelden, in Austria, con due giganti: la 24enne zognese in pista sabato 26 ottobre, il 23enne di Ponteranica cerca di recuperare dall’infortunio per domenica 27. La campionessa olimpica tornerà a metà dicembre.