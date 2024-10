Sardegna: al via 'Sulcis challenge', studenti, startup, esperti insieme per migliori progetti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos/Labitalia) - A.A.A. cercasi idee innovative per il rilancio e lo sviluppo del Sulcis Iglesiente: è la sfida che lanciano la Camera di commercio di Cagliari-Oristano e Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna, Umbria con il progetto Sulcis challenge startup Battle. Per due giorni giovani studenti universitari e startup già esistenti, affiancati da esperti indicati da associazioni imprenditoriali, Università, enti creditizi e dai manager messi a disposizione da Manageritalia lavoreranno per dar vita a progetti realizzabili su temi che vanno dall'innovazione alla sostenibilità ambientale, all'economia circolare, blue economy e agritech. Iltempo.it - Sardegna: al via 'Sulcis challenge', studenti, startup, esperti insieme per migliori progetti Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos/Labitalia) - A.A.A. cercasi idee innovative per il rilancio e lo sviluppo delIglesiente: è la sfida che lanciano la Camera di commercio di Cagliari-Oristano e Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise,, Umbria con il progettoBattle. Per due giorni giovaniuniversitari egià esistenti, affiancati daindicati da associazioni imprenditoriali, Università, enti creditizi e dai manager messi a disposizione da Manageritalia lavoreranno per dar vita arealizzabili su temi che vanno dall'innovazione alla sostenibilità ambientale, all'economia circolare, blue economy e agritech.

