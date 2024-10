San Gallo-Fiorentina 2-4: poker viola e successo in rimonta (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Partita scoppiettante per la Fiorentina che si impone in casa del San Gallo in rimonta 2-4 nella seconda sfida di Conference League e sale a 6 punti in classifica. Una gara meno scontata del previsto con gli svizzeri che hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per essere poi superati sul 2-1 dai L'articolo San Gallo-Fiorentina 2-4: poker viola e successo in rimonta proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Partita scoppiettante per lache si impone in casa del Sanin2-4 nella seconda sfida di Conference League e sale a 6 punti in classifica. Una gara meno scontata del previsto con gli svizzeri che hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per essere poi superati sul 2-1 dai L'articolo San2-4:inproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Fiorentina : primo tempo da paura - poi ribalta il San Gallo (2-4). Rarità : doppietta di Ikonè - fra fumogeni e interruzioni. Pagelle - Poteva arrivare anche la manita, ossia il quinto gol. E addirittura la tripletta di Ikonè. Rarità da collezionisti danarosi. Ma ci si può accontentare della doppietta di Jorko: e di questo 2-4 finale, materializzato nella ripresa, con una squadra ... (Firenzepost.it)

San Gallo Fiorentina - Palladino sicuro : «La squadra mi è piaciuta - abbiamo avuto occasioni per far gol» - San Gallo Fiorentina, le parole nel post partita in conferenza del tecnico viola Palladino sul match di Conference League Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa in occasione della partita di Conference ... (Calcionews24.com)

A San Gallo la Fiorentina canta quattro volte - AGI - Un primo tempo sottotono e una ripresa dominante, cambiando mentalità e trovando un sontuoso Sottil. La Fiorentina sconfigge così il San Gallo, rimontando dallo svantaggio e salendo a quota 6 punti col 4-2 odierno. Il primo tempo è tutt'altro ... (Agi.it)

Conference League - San Gallo-Fiorentina 2-4 con super Ikoné - Vittoria in rimonta della Fiorentina per 4-2 in casa degli svizzeri del San Gallo, nella terza giornata della Conference League. Protagonista assoluto Ikoné autore di una doppietta nella ripresa, di Martinez Quarta e Gosens gli altri gol ... (Lapresse.it)