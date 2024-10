Europa.today.it - San Gallo-Fiorentina, 2-4: i viola si impongono in rimonta / RIVIVI LA DIRETTA

Leggi tutta la notizia su Europa.today.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Seconda vittoria per la, che ha battuto in trasferta il Sannel match del secondo turno di Conference League. La squadra di Raffaele Palladino ha avuto la meglio sul campo degli svizzerindo dopo essere passata in svantaggio al 23' del primo tempo. Al gol di Mambimbi ha