Lapresse.it - Salerno, traffico cocaina dal Sudamerica: 14 persone arrestate

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono 14 ledai Carabinieri nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia disu un’associazione per delinquere finalizzata alinternazionale di stupefacenti. I militari della sezione operativa della compagnia dihanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale salernitano che dispone la custodia cautelare in carcere per 11 indagati e gli arresti domiciliari per altri 3. Le indagini hanno permesso di far luce sull’esistenza di un’organizzazione dedita aldi sostanze stupefacenti operante ae provincia, capace di penetrare anche mercati illeciti di altre regioni, tra le quali Basilicata e Puglia.