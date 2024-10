Russia: Xi Jinping incontra presidente iraniano a Kazan (2) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Kazan, 24 ott – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping incontra il presidente iraniano Masoud Pezeshkian a margine della 16ma edizione del BRICS Summit a Kazan, in Russia, ieri 23 ottobre 2024. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Russia: Xi Jinping incontra presidente iraniano a Kazan (2) Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ott – (Xinhua) – Ilcinese XiilMasoud Pezeshkian a margine della 16ma edizione del BRICS Summit a, in, ieri 23 ottobre 2024. (Xin) Agenzia Xinhua

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Russia : Xi Jinping incontra presidente egiziano a Kazan (2) - Kazan, 24 ott – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping incontra il presidente egiziano Abdel-Fattah al-Sisi a margine della 16ma edizione del BRICS Summit a Kazan, in Russia, ieri 23 ottobre 2024. (Xin) Agenzia Xinhua. (Romadailynews.it)

Russia : presidente Xi inizia viaggio a Kazan - Xi ha affermato che il vertice sara’ il primo dopo l’ampliamento dello scorso anno e avra’ un grande significato per l’avanzamento di una maggiore cooperazione BRICS. Pechino, 23 ott – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping ieri e’ arrivato a Kazan, in Russia, per la 16ma edizione del BRICS Summit. (Romadailynews.it)