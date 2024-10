Russia, la Duma ratifica il trattato strategico con la Corea del Nord (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Duma di Stato, la Camera bassa del Parlamento russo, ha ratificato in sessione plenaria il trattato sulla partnership strategica globale tra la Russia e la Corea del Nord. Lo riferiscono le agenzie di stampa russe. La Tass sottolinea che, in base al documento, se una delle parti è soggetta a un attacco armato, l’altra le fornirà immediatamente assistenza militare e di altro tipo. Il trattato è stato firmato a Pyongyang il 19 giugno scorso, durante la visita del presidente russo Vladimir Putin in Corea del Nord. Lo stesso Putin lo aveva presentato alla Duma di Stato per la ratifica il 14 ottobre. Lapresse.it - Russia, la Duma ratifica il trattato strategico con la Corea del Nord Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ladi Stato, la Camera bassa del Parlamento russo, hato in sessione plenaria ilsulla partnership strategica globale tra lae ladel. Lo riferiscono le agenzie di stampa russe. La Tass sottolinea che, in base al documento, se una delle parti è soggetta a un attacco armato, l’altra le fornirà immediatamente assistenza militare e di altro tipo. Ilè stato firmato a Pyongyang il 19 giugno scorso, durante la visita del presidente russo Vladimir Putin indel. Lo stesso Putin lo aveva presentato alladi Stato per lail 14 ottobre.

