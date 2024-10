Rocco Siffredi: “Francesco Totti è il mio erede” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dichiarazioni sorprendenti di Siffredi su Totti durante il programma “Ciao Maschio” Durante la trasmissione televisiva “Ciao Maschio”, Rocco Siffredi si è lasciato andare a dichiarazioni inaspettate su Francesco Totti, ex capitano della Roma. In uno dei segmenti del programma, la conduttrice Nunzia De Girolamo ha chiesto a Siffredi se avesse individuato qualcuno come suo possibile erede o per un eventuale film insieme. La risposta del celebre attore non ha lasciato dubbi: “Io l’ho sempre detto, il mio erede potrebbe essere Francesco Totti. Lo conosco bene, ma non posso dire di più su questo argomento. Totti è oltre, potrebbe riprendere la sua carriera oggi stesso”. Siffredi ha poi aggiunto che Totti è dotato di un talento speciale, un “dono” che, a suo avviso, l’ex calciatore potrebbe ancora scoprire in nuove sfide, magari anche fuori dal campo. Romadailynews.it - Rocco Siffredi: “Francesco Totti è il mio erede” Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dichiarazioni sorprendenti disudurante il programma “Ciao Maschio” Durante la trasmissione televisiva “Ciao Maschio”,si è lasciato andare a dichiarazioni inaspettate su, ex capitano della Roma. In uno dei segmenti del programma, la conduttrice Nunzia De Girolamo ha chiesto ase avesse individuato qualcuno come suo possibileo per un eventuale film insieme. La risposta del celebre attore non ha lasciato dubbi: “Io l’ho sempre detto, il miopotrebbe essere. Lo conosco bene, ma non posso dire di più su questo argomento.è oltre, potrebbe riprendere la sua carriera oggi stesso”.ha poi aggiunto cheè dotato di un talento speciale, un “dono” che, a suo avviso, l’ex calciatore potrebbe ancora scoprire in nuove sfide, magari anche fuori dal campo.

