Roberto Mancini non è più ct dell’Arabia Saudita, accordo per risoluzione contratto (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Roberto Mancini non è più il ct dell'Arabia Saudita. "La Federcalcio Saudita comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto dell'allenatore della Nazionale Roberto Mancini", ha annunciato la tv di stato Saudita Al Ekhbariya, aggiungendo che il nome del nuovo allenatore sarà reso noto entro qualche giorno. Mancini lascia l'incarico assunto Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) –non è più il ct dell'Arabia. "La Federcalciocomunica di aver raggiunto unper ladeldell'allenatore della Nazionale", ha annunciato la tv di statoAl Ekhbariya, aggiungendo che il nome del nuovo allenatore sarà reso noto entro qualche giorno.lascia l'incarico assunto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

ULTIM’ORA, Mancini lascia la guida della nazionale saudita: il comunicato ufficiale - Roberto Mancini ha ufficialmente concluso la sua avventura come commissario tecnico della nazionale saudita. L’ex allenatore dell’Italia, che ha portato la squadra alla vittoria dell’Europeo nel 2021, ... (ilcorrieredelpallone.it)

UFFICIALE- É già terminata l’avventura di Roberto Mancini in Arabia Saudita - Roberto Mancini non è più il CT della nazionale dell'Arabia Saudita. In carica dal 27 agosto dello scorso anno, la sua avventura in Oriente non ha dato i frutti sperati. Il rapporto si è infatti concl ... (gonfialarete.com)

Roberto Mancini esonerato: non è più ct dell'Arabia Saudita - Roberto Mancini non è più il Commissario Tecnico dell'Arabia Saudita: l'ex CT dell'Italia, infatti, è stato sollevato dall'incarico dopo gli ultimi ... (leggo.it)

Ufficiale, Arabia Saudita: Roberto Mancini non è più ct - L'ex commissario tecnico dell'Italia ha raggiunto l'accordo per la rescissione contrattuale. Per lui solo 18 gare sulla panchina della nazionale. (tuttosport.com)

Ufficiale: Roberto Mancini non è più ct dell'Arabia Saudita - L'ex commissario tecnico dell'Italia ha raggiunto l'accordo per la rescissione contrattuale. Per lui solo 18 gare sulla panchina della nazionale. (corrieredellosport.it)