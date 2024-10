Ilgiorno.it - "Provocazioni, sofferenza e mancanza di lucidità": lo scenario che ha fatto da miccia all’uccisione di Giovanna Chinnici

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Nova Milanese (Monza e Brianza), 24 ottobre 2024 – "Continue, uno stato die ladi" potrebbero avere portato Giuseppe Caputo ad aggredire la cognata, finendo per uccidere a coltellateche era intervenuta per difendere la figlia, rimasta invece illesa. Ne è convinta l'avvocata Anna Casiraghi, che da anni rappresenta il 62enne di Nova Milanese e la sua famiglia nei continui dissidi tra parenti che abitano nella stessa palazzina in via Magellano, le tre sorelle e la mamma quasi centenaria rimasta vedova. E difende l'uomo anche ora che è stato arrestato per omicidio volontario e tentato omicidio premeditato.