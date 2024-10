Progetto Giampilieri-Fiumefreddo Pulejo Massima tutela su arsenico

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Il Consorzio costruttore delferroviario, in totale trasparenza e in collaborazione con Autorità, Enti preposti e con il Commissario di Governo Filippo Palazzo, sta mettendo in campo tutte le attività previste per garantire ladi lavoratori e popolazione nei territori interessati dagli scavi della galleria Sciglio, in cui è stata rilevata una concentrazione di, dovuta a fenomeni di origine naturale, non compatibile con i limiti previsti per il riutilizzo di tali materiali come sottoprodotto”. Così Antonino, presidente del Consorzio.“Dagli esiti delle indagini il terreno oggetto delle analisi è stato classificato come rifiuto non pericoloso. L’indagine condotta su metalli aerodispersi nella galleria ha riscontrato valori inferiori ai limiti previsti per la salute dei lavoratori.