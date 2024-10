Principio d'incendio sulla nave Genova-Palermo: passeggeri bloccati, ritardo di 12 ore (Di giovedì 24 ottobre 2024) Principio di incendio sul traghetto Excelsior della Gnv in partenza da Genova e diretto a Palermo. Nottata da incubo, quella appena trascorsa, per i 252 passeggeri dell'imbarcazione che ieri sera (mercoledì 23) avrebbe dovuto lasciare il porto ligure alle 23. Le fiamme si sono sviluppate nei Palermotoday.it - Principio d'incendio sulla nave Genova-Palermo: passeggeri bloccati, ritardo di 12 ore Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)disul traghetto Excelsior della Gnv in partenza dae diretto a. Nottata da incubo, quella appena trascorsa, per i 252dell'imbarcazione che ieri sera (mercoledì 23) avrebbe dovuto lasciare il porto ligure alle 23. Le fiamme si sono sviluppate nei

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Principio d'incendio sulla nave Genova-Palermo: passeggeri bloccati, nave in ritardo di 12 ore - La partenza era prevista per ieri sera, mercoledì 24, ma l'imbarcazione della Gnv ha potuto lasciare il porto, in seguito all'ok della Capitaneria, solo stamattina alle 10 dopo le riparazioni ... (palermotoday.it)

Incendio in casa, proprietari svegliati dal gatto, famiglia si salva ma l’animale muore - Il rogo è scoppiato in un appartamento in via Piave, a Solarino, nel Siracusano. Sono intervenuti i vigili del fuoco ... (blogsicilia.it)

Rogo domato su traghetto per Palermo. Nave Gnv partita con 12 ore di ritardo - È ripartito poco prima delle 11 di oggi, con circa 12 ore di ritardo, il traghetto Gnv per Palermo che era rimasto bloccato nel Porto a Genova per un principio di incendio. I passeggeri hanno ... (ligurianotizie.it)