Primo successo in Europa League, Roma-Dinamo Kiev 1-0 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma (ITALPRESS) – La Roma non brilla ma ottiene tre punti importantissimi in Europa League battendo la Dinamo Kiev, riscattando la sconfitta contro l'Elfsborg e in generale interrompendo una striscia di tre partite senza vittorie. A decidere la sfida con gli ucraini un rigore trasformato proprio dall'ucraino Dovbyk. Juric deve fare a meno di Mancini e Soulè, fermati dalla febbre, ed ecco che nella difesa a tre viene abbassato Celik, con Zalewski a fare l'esterno destro di un centrocampo che in mezzo vede il ritorno di Le Fèe titolare. I giallorossi tentano un approccio brillante alla partita, prendendo subito il controllo del gioco e provando a pungere con Pisilli. Ma l'intensità cala col passare dei minuti, a fronte di una Dinamo che schiera sistematicamente almeno otto uomini a presidio dell'area.

