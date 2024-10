Ilnapolista.it - Povero Totti: Gente pubblica le foto del flirt con Maria Luisa Jacobelli. E Ilary lo sfotte

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Francescoper ora non parla. Il gossip ha preso le sue solite vie asfissianti. Ma dal Corriere della Sera rimbalza la conferma di una tresca che potrebbe ulteriormente incasinare la già frastagliata vita sentimentale dell’ex capitano della Roma. La nuova fiamma – “Due più due fa sempre quattro, se ci sono le”, dice lei a– si chiama, giornalista sportiva, conduttrice e influencer. Figlia del più famoso giornalista sportivo Xavier. La rivista hato gli scatti che li ritraggono insieme mentre entrano e poi escono circa un’ora dopo dallo stesso lussuoso hotel romano. Chiaramente ora c’è di mezzo anche Noemi Bocchi, la donna con cuis’è rifatto una vita dopo il divorzio (non ancora risolto in tribunale) conBlasi. E ovviamenteBlasi non poteva ritrarsi dal commentare tutta la faccenda.