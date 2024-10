Post osceno su Schlein, bufera sul politico siciliano. "Profilo hackerato" (Di giovedì 24 ottobre 2024) «Ricordo una volta i fascisti volevano abusare di me ma poi fuggirono»: è la frase che accompagna un'immagine di Elly Schlein, segretario del Pd, che viene rilanciata da giorni su Facebook. A pubblicarla, tra gli altri, è l'account di Salvo Coppolino, dirigente regionale di Diventerà Bellissima, il gruppo parlamentare all'Ars che nella precedente legislatura siciliana era stato fondato da Nello Musumeci, oggi ministro della Protezione Civile. «Io li chiamai, gli urlai di tornare, di fare di me quello che volevano, che non li avrei denunciati, ma niente, sparirono lasciandomi nel dolore più acuto», è il commento che appare nel Post e che rilancia la foto. Il politico siciliano nega la paternità del contenuto online: «Non ho mai scritto quel Post osceno su Elly Schlein, lo smentisco categoricamente. Mi hanno hackerato il Profilo, e non è la prima volta che succede. Iltempo.it - Post osceno su Schlein, bufera sul politico siciliano. "Profilo hackerato" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) «Ricordo una volta i fascisti volevano abusare di me ma poi fuggirono»: è la frase che accompagna un'immagine di Elly, segretario del Pd, che viene rilanciata da giorni su Facebook. A pubblicarla, tra gli altri, è l'account di Salvo Coppolino, dirigente regionale di Diventerà Bellissima, il gruppo parlamentare all'Ars che nella precedente legislatura siciliana era stato fondato da Nello Musumeci, oggi ministro della Protezione Civile. «Io li chiamai, gli urlai di tornare, di fare di me quello che volevano, che non li avrei denunciati, ma niente, sparirono lasciandomi nel dolore più acuto», è il commento che appare nele che rilancia la foto. Ilnega la paternità del contenuto online: «Non ho mai scritto quelsu Elly, lo smentisco categoricamente. Mi hannoil, e non è la prima volta che succede.

