Policlinico, Franco Trifirò nuovo direttore del dipartimento amministrativo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si completa al Policlinico la squadra di governo dell’Azienda ospedaliera universitaria con la nomina dell’ingegnere Franco Trifirò a direttore del dipartimento amministrativo.Quarantanove anni, attuale direttore dell’UOC Tecnico Patrimoniale, Trifirò da oltre dieci anni svolge incarichi Messinatoday.it - Policlinico, Franco Trifirò nuovo direttore del dipartimento amministrativo Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Si completa alla squadra di governo dell’Azienda ospedaliera universitaria con la nomina dell’ingegneredel.Quarantanove anni, attualedell’UOC Tecnico Patrimoniale,da oltre dieci anni svolge incarichi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un giorno da sportellista al Policlinico - il direttore generale al Cup per studiare le criticità e ridurre le attese - Per un giorno ha smesso i panni del direttore generale per stare dietro allo sportello e toccare con mano le difficoltà degli utenti per prenotare esami o altre prestazioni sanitarie. La manager del Policlinico, Maria Grazia Furnari, ha trascorso una mattinata insieme agli operatori del Cup, il... (Palermotoday.it)

Policlinico di Foggia - direttore dopo violenze a infermieri : stop aggressioni o si chiude - Due aggressioni al personale sanitario del Policlinico di Foggia ieri, nel giro di alcune ore, dopo quella subita pochi giorni prima, nella stessa struttura sanitaria, nel reparto di chirurgia toracica, da alcuni famigliari di una ragazza deceduta durante un intervento. . Questa la situazione all’interno del nosocomio pugliese che ha costretto il direttore generale del policlinico Riuniti, Giuseppe Pasqualone, a dire che “se continuiamo così finiremo per chiudere il pronto soccorso perché rimarremo senza medici, infermieri ed operatori sanitari". (Tg24.sky.it)

Direttore policlinico Foggia - 'stop aggressioni o chiudiamo' - Il policlinico di Foggia è posizionato tra i migliori in Italia. Così il direttore generale del policlinico Riuniti di Foggia Giuseppe Pasqualone nel corso della conferenza stampa indetta dopo l'escalation di violenza ai danni del personale sanitario con tre aggressioni nel giro di pochi giorni. In pronto soccorso si lavora in condizioni difficili, abbiamo un organico dimezzato, non riusciamo a recuperare medici e i cittadini che arrivano in condizioni non gravi devono aspettare, devono avere pazienza". (Quotidiano.net)