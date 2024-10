Fanpage.it - Pitbull azzanna e uccide cagnolino, allontanato a calci e bastonate: orrore a Castellammare

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)barboncino in via Napoli a. Borrelli (Avs): "I cani non hanno colpe, individuare i padroni". Il sindaco Vicinanza: "Avviate le indagini"