.com - Pistoia: auto finisce nel torrente Torbecchia. Conducente salvato

Leggi tutta la notizia su .com

(Di giovedì 24 ottobre 2024)– I Vigili del fuoco sono intervenuti in Via di Sciabolino, nel Comune di, oggi 24 ottobre 2024, per un incidente stradale che ha visto una vettura precipitata all’interno dell’alveo del. All’arrivo dei Vigili del fuoco, l’unico occupante del veicolo era già in cura del personale sanitario intervenuto. Il personale VVF L'articolonelproviene da Firenze Post.