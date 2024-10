Perquisizioni alla Provincia di Caserta, Magliocca: “Affronto la situazione con serenità” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn merito all’indagine condotta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che questa mattina ha portato a diverse Perquisizioni presso gli uffici della Provincia di Caserta, il presidente Giorgio Magliocca dichiara: “Sono indagato perché avrei favorito una sponsorizzazione per una squadra di calcio Casertana e per tale motivo ho subito una perquisizione. Desidero ribadire la mia totale disponibilità a collaborare con l’autorità giudiziaria. Affronto la situazione con serenità, certo di poter chiarire ogni aspetto dell’indagine e sono fiducioso che nel più breve tempo possibile sarà fatta piena luce su questa vicenda”. L'articolo Perquisizioni alla Provincia di Caserta, Magliocca: “Affronto la situazione con serenità” proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Perquisizioni alla Provincia di Caserta, Magliocca: “Affronto la situazione con serenità” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn merito all’indagine condotta dProcura di Santa Maria Capua Vetere, che questa mattina ha portato a diversepresso gli uffici delladi, il presidente Giorgiodichiara: “Sono indagato perché avrei favorito una sponsorizzazione per una squadra di calciona e per tale motivo ho subito una perquisizione. Desidero ribadire la mia totale disponibilità a collaborare con l’autorità giudiziaria.lacon, certo di poter chiarire ogni aspetto dell’indagine e sono fiducioso che nel più breve tempo possibile sarà fatta piena luce su questa vicenda”. L'articolodi: “lacon” proviene da Anteprima24.it.

