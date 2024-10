Vanityfair.it - Perizoma: chi ha inventato il capo supersexy (che in origine non era per lei)?

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ha avuto un posto di rilievo in diverse culture, dall'antico Egitto al Giappone feudale, ed era stato pensato per lui ben prima di approdare sulle passerelle di Victoria's Secret. Odiato o amato, ilha da sempre diviso i team di chi lo mette in mostra e chi mai e poi mai. Ma la questione che unisce tutti è: chi l'ha ideato?