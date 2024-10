Perché Google ha celebrato la Luna con un Doodle il 24 ottobre 2024 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Oggi, 24 ottobre 2024, Google ha presentato un Doodle speciale chiamato Rise of the Half Moon, per celebrare l’ultima mezza Luna di ottobre. Questo evento, pur non essendo così celebre come la Luna piena, riveste un’importanza significativa in molte culture. La mezza Luna rappresenta un punto di equilibrio nel ciclo Lunare, un momento di transizione che ha avuto un ruolo chiave nelle pratiche agricole, nella navigazione e persino nelle osservanze spirituali. Il Doodle permette agli utenti di esplorare le diverse fasi della Luna e offre un’esperienza interattiva per comprendere meglio il ciclo Lunare. Cos’è il Doodle di Google Il Doodle di Google è una versione temporanea e creativa del logo di Google che appare sulla homepage del motore di ricerca per celebrare eventi, anniversari, festività o persone famose. Chiccheinformatiche.com - Perché Google ha celebrato la Luna con un Doodle il 24 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Chiccheinformatiche.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Oggi, 24ha presentato unspeciale chiamato Rise of the Half Moon, per celebrare l’ultima mezzadi. Questo evento, pur non essendo così celebre come lapiena, riveste un’importanza significativa in molte culture. La mezzarappresenta un punto di equilibrio nel ciclore, un momento di transizione che ha avuto un ruolo chiave nelle pratiche agricole, nella navigazione e persino nelle osservanze spirituali. Ilpermette agli utenti di esplorare le diverse fasi dellae offre un’esperienza interattiva per comprendere meglio il ciclore. Cos’è ildiIldiè una versione temporanea e creativa del logo diche appare sulla homepage del motore di ricerca per celebrare eventi, anniversari, festività o persone famose.

