Lapresse.it - Parma, donna uccisa a Medesano: irreperibile il marito

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Nella tarda mattina a, nel Parmense, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Salsomaggiore, sono intervenuti in Strada Santa Lucia per il ritrovamento del cadavere di unadi 62 annicon colpi d’arma da fuoco. Al momento risultailconvivente. Le ricerche sono in corso.