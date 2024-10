Fanpage.it - Palpeggia le parti intime di una giovane paziente: arrestato un medico

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il, che presta servizio in provincia di Como, è accusato di violenza sessuale nei confronti di una 24enne che lo accusa di averleto più volte le. Le indagini dei carabinieri hanno messo in risalto come anche altre donne abbiano avuto le stesse "attenzioni" del