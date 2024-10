Oroscopo Novembre | Capricorno

Leggi tutta la notizia su .com

22 dicembre – 2o gennaio Timidi, riservati, silenziosi, sono tutti aggettivi che di solito vengono usati per descrivervi ma quando mai! Questo mese sarete esplosivi! Amici e parenti stenteranno a riconoscervi. Potrebbero incontrarvi mascherati da zucca sorridente e non riconoscervi, oppure potreste aprire amorevolmente la porta ai bambini mascherati in cerca di dolcetti. Sì, proprio voi! Lo potreste fare, e giuro non è uno scherzetto! Con Venere nel segno, Marte, che finalmente l'ascia l'opposizione dal Cancro, e Saturno Urano e Nettuno sempre positivi per tutte e tre le decadi, la parola d'ordine sarà osare, e quindi, dato che siete un segno pratico, iniziate subito che il tempo è denaro.