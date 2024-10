Oroscopo Novembre | Acquario

Leggi tutta la notizia su .com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Life&People.it 21 gennaio – 19 febbraio So che sei nato nel mese del carnevale e che lo Scorpione non è forse il tuo segno preferito, però so anche che sei un professionista del divertimento e del travestimento, quindi forse l’ascia di guerra potresti usarla per il tuo costume di Halloween; tanto è finta, giusto? Voi siete pacifici, lo so! La prima decade (da l ° al 10° grado del segno) con Mercurio in Sagittario si diverte con i giochi logici, il nonsense e le parole crociate; tutto questo va benissimo, però siate consapevoli che non tutti potrebbero capirvi.