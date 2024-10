Omicidio Cecchettin, Turetta per la prima volta in aula domani “per onorare Giulia” (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Uno accanto all'altro. Per la prima volta, a quasi un anno dall’Omicidio di Giulia Cecchettin, l’ex fidanzato Filippo Turetta incrocerà (salvo sorprese) lo sguardo di Gino, il padre della 22enne di Vigonovo (Padova) uccisa con 75 coltellate l'11 novembre scorso. domani, venerdì 25 ottobre, nell’aula della corte d’Assise di Venezia, risponderà a tutte L'articolo Omicidio Cecchettin, Turetta per la prima volta in aula domani “per onorare Giulia” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Uno accanto all'altro. Per la, a quasi un anno dall’di, l’ex fidanzato Filippoincrocerà (salvo sorprese) lo sguardo di Gino, il padre della 22enne di Vigonovo (Padova) uccisa con 75 coltellate l'11 novembre scorso., venerdì 25 ottobre, nell’della corte d’Assise di Venezia, risponderà a tutte L'articoloper lain“per” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

