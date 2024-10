Omicidio Cecchettin, domani Filippo Turetta in aula per la seconda udienza (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'avvocato di Filippo Turetta, Giovanni Caruso, ha confermato con una nota, che domani, venerdì 25 ottobre, nella seconda udienza del processo a suo carico, l'imputato sarà presente in aula: «Alla luce delle numerose richieste pervenute il prof. Giovanni Caruso conferma che domani l'imputato sarà Padovaoggi.it - Omicidio Cecchettin, domani Filippo Turetta in aula per la seconda udienza Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'avvocato di, Giovanni Caruso, ha confermato con una nota, che, venerdì 25 ottobre, nelladel processo a suo carico, l'imputato sarà presente in: «Alla luce delle numerose richieste pervenute il prof. Giovanni Caruso conferma chel'imputato sarà

Filippo Turetta domani in tribunale per il processo Cecchettin : verrà interrogato - E’ indubbia una condanna, l’unica incognita è il riconoscimento della premeditazione: non impossibile, considerando i messaggi inviati alla vittima, le note ritrovate sul suo cellulare e gli strumenti per l’omicidio e la fuga già presenti in macchina. Sono infatti appena due gli altri appuntamenti in programma: il 28 ottobre, che come quello di domani sarà dedicato alle dichiarazioni di Turetta, e il 3 dicembre, per le possibile repliche e il verdetto. (Ilrestodelcarlino.it)

Filippo Turetta domani in tribunale per il processo Cecchettin : verrà interrogato - Al termine dell’udienza di domani alla corte d’Assise di Venezia, il processo sarà già giunto alla sua metà. “Filippo Turetta verrà in aula e e sarà pronto a rispondere a tutte le domande anche per onorare la memoria di Giulia. . A darne l’annuncio è stato il suo avvocato. La decisione è stata fatta per evitare il più possibile una spettacolarizzazione mediatica del processo. (Ilrestodelcarlino.it)

Giulia : Filippo Turetta domani per la prima volta in aula - "Alla luce delle numerose richieste pervenute, il prof. Lo ha confermato all'ANSA il prof Giovanni Caruso, difensore dell'imputato. Giovanni Caruso, difensore di Filippo Turetta - dice una sua nota - conferma che domani l'imputato sarà presente in udienza avanti la corte d'Assise e si sottoporrà all'interrogatorio". (Quotidiano.net)