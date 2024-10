Omicidio a Napoli, quindicenne ucciso a colpi di pistola in pieno centro durante la notte (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ancora sangue a Napoli. Un ragazzo di 15 anni è stato ucciso a colpi di pistola la scorsa notte, intorno alle 2 del mattino, in via Carminiello al Mercato, all’angolo concorso Umberto I, non distante dal quartiere Forcella. Da quanto emerge finora, l'adolescente era incensurato ed è morto sul colpo. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato, intervenuta dopo una telefonata che segnalava l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Tg24.sky.it - Omicidio a Napoli, quindicenne ucciso a colpi di pistola in pieno centro durante la notte Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ancora sangue a. Un ragazzo di 15 anni è statodila scorsa, intorno alle 2 del mattino, in via Carminiello al Mercato, all’angolo concorso Umberto I, non distante dal quartiere Forcella. Da quanto emerge finora, l'adolescente era incensurato ed è morto sul colpo. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato, intervenuta dopo una telefonata che segnalava l'esplosione did'arma da fuoco.

Napoli - sparatoria in corso Umberto : Emanuele ucciso a 15 anni. Altri due feriti gravi - . Dramma questa a notte a Napoli, dove a Corso Umberto, in pieno centro, un 15enne del Rione Sanità, Emanuele Tufano, è morto nel corso di una sparatoria. Due i feriti Emanuele, incensurato, sarebbe rimasto coinvolto in un conflitto a fuoco con altri giovanissimi. Napoli, sparatoria in corso Umberto: ucciso un 15enne. (Teleclubitalia.it)

Sparatoria a Napoli - ucciso un 15enne e feriti altri due minori : è caccia all’uomo - La vittima non avrebbe precedenti penali e al momento non vi sarebbero certezze su quanto accaduto nella notte; al vaglio le telecamere di sorveglianza della zona. . he gli altri due feriti sarebbero minorenni e si trovano ora in ospedale in condizioni non gravi L'articolo Sparatoria a Napoli, ucciso. (Ildifforme.it)

Sparatoria a Napoli : ragazzo di quindici anni ucciso a colpi di pistola - Il quindicenne Emanuele Tufano, incensurato e figlio di incensurati, risiedeva nella zona compresa tra il rione Sanità e Capodimonte. La Polizia di Stato è intervenuta in via Carmeniello al Mercato la scorsa notte, dopo aver ricevuto una telefonata che denunciava l’esplosione di colpi e il ferimento di un uomo, che poi si è scoperto essere un adolescente, nato del 2009. (Metropolitanmagazine.it)