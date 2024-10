Nuovo schiaffo da Irlanda ad hi-tech, multata Linkedin (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuovo schiaffo ai colossi dell'hi-tech da parte dell'autorità di tutela dei consumatori dell'Irlanda, sede dei quartier generali europei di diversi giganti Usa e globali del settori, che oggi ha comminato una multa da 310 milioni di euro a Linkedin (controllata dalla Microsoft di Bill Gates) per aver violato le norme Ue sulla tutela dei dati personali degli utenti dei social media. Il verdetto della Data Protection Commission di Dublino, il primo inflitto a Linkedin, fa riferimento al consenso strappato "non liberamente" agli utenti sull'utilizzo dei loro dati. Quotidiano.net - Nuovo schiaffo da Irlanda ad hi-tech, multata Linkedin Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024)ai colossi dell'hi-da parte dell'autorità di tutela dei consumatori dell', sede dei quartier generali europei di diversi giganti Usa e globali del settori, che oggi ha comminato una multa da 310 milioni di euro a(controllata dalla Microsoft di Bill Gates) per aver violato le norme Ue sulla tutela dei dati personali degli utenti dei social media. Il verdetto della Data Protection Commission di Dublino, il primo inflitto a, fa riferimento al consenso strappato "non liberamente" agli utenti sull'utilizzo dei loro dati.

