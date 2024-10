Davidemaggio.it - Nuovi contadini in cerca di moglie e marito

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) © US Warner Bros. DiscoverySono cinque i protagonisti dell’ottava edizione de Il Contadino, in onda da stasera, giovedì 24 ottobre 2024, in prima serata sul Nove. Torna il docureality condotto da Gabriele Corsi, che quest’anno vede quattroe una giovane contadina alla ridell’amore. Per farlo, dovranno infatti conquistare il cuore di uno/una delle loro pretendenti e convincerli ad abbandonare le comodità della città per la vita di campagna.Nei primi due episodi il compito deisarà soltanto uno: scegliere i partner con i quali condividere la loro vita ‘bucolica’, dopo aver incontrato diversi corteggiatori e corteggiatrici.