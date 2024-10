Nuovi allenatori UEFA Pro: abilitazione per Abate e Parolo. Cioffi ed Eckert i migliori (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tante vecchie conoscenze della Serie A nell’elenco dei Nuovi allenatori UEFA Pro, cioè i neo tecnici che hanno completato il percorso formativo nel Settore Tecnico e che potranno, con questa abilitazione, guidare qualsiasi squadra in Europa. I migliori del corso sono risultati essere l’attuale allenatore della Juventus Under 17 – nonché docente di Psicologia proprio della Scuola allenatori – Matteo Cioffi e il collaboratore tecnico nella prima squadra del Genoa, Tonda Mateo Eckert, che si sono abilitati con il massimo dei voti, 110 su 110. Da segnalare inoltre le prove finali fatte registrare dall’attuale allenatore della Ternana, Ignazio Abate e dall’ex Lazio, Marco Parolo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tante vecchie conoscenze della Serie A nell’elenco deiPro, cioè i neo tecnici che hanno completato il percorso formativo nel Settore Tecnico e che potranno, con questa, guidare qualsiasi squadra in Europa. Idel corso sono risultati essere l’attuale allenatore della Juventus Under 17 – nonché docente di Psicologia proprio della Scuola– Matteoe il collaboratore tecnico nella prima squadra del Genoa, Tonda Mateo, che si sono abilitati con il massimo dei voti, 110 su 110. Da segnalare inoltre le prove finali fatte registrare dall’attuale allenatore della Ternana, Ignazioe dall’ex Lazio, Marco

Nuovi allenatori UEFA Pro : abilitazione per Abate e Parolo. Matteo Cioffi il migliore - Da segnalare inoltre le prove finali fatte registrare dall’attuale allenatore della Ternana, Ignazio Abate e dall’ex Lazio, Marco Parolo. . Matteo Cioffi il migliore appeared first on SportFace. I migliori del corso sono risultati essere l’attuale allenatore della Juventus Under 17 – nonché docente di Psicologia proprio della Scuola Allenatori – Matteo Cioffi e il collaboratore tecnico nella prima squadra del Genoa, Tonda Mateo Eckert, che si sono abilitati con il massimo dei voti, 110 su 110. (Sportface.it)

Ufficiale: Abate, Ba e Parolo nuovi allenatori UEFA Pro - Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuovi allenatori UEFA Pro: i neo tecnici completano così il loro percorso formativo all’interno della Scuola Allenatori e con questa abilitazione ... (calciomercato.com)

