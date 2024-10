Ilgiorno.it - Nuova protesta nel carcere di Busto Arsizio: scoppia bombola del gas, detenuto ferito a un occhio

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)(Varese), 24 ottobre 2024 – Gravementein faccia e a un braccio dall'esplosione delladi gas usata in cella per alimentare un fornelletto da campo. Una, l’ennesima nel penitenziario digià “incandescente” per le continue proteste e aggressioni nei confronti degli agenti, èta questo pomeriggio intorno alle 17. Ne è rimasto vittima un, rimastoin modo serio a une a una mano. Il ragazzo è stato trasportato in infermeria e poi al Pronto soccorso dell'ospedale. L'episodio, ancora nelle prime ore della sera, era in fase di ricostruzione da parte della Polizia penitenziaria. Nella Terza sezione del, da quanto appreso, il giovane ha iniziato are perché da un anno chiede un trasferimento a Brescia per potersi avvicinare ai famigliari asserendo di non aver ottenuto risposta.