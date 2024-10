Lalucedimaria.it - Novena alla Anime Sante del Purgatorio che intercedono con potenza: primo giorno

Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La nostra preghiera è una carezza d’amore per loro, un sollievo nella pena dell’attesa di poter raggiungere finalmente il Paradiso. Ledel, sono, perché redente da Gesù, che però non hanno ancora raggiunto la pienezza della beatitudine eterna e perciò soffrono. La loro purificazione è infatti molto dolorosa e non possono più pregare per sé stesse, L'articolodelcheconproviene da La Luce di Maria.