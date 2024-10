Nerdpool.it - Nintendo raddoppia a Lucca Comics & Games

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Anche quest’annosarà presente a, il festival dedicato alla cultura pop che si terrà dal 30 ottobre al 3 novembre nel cuore del centro storico di, in Toscana.animerà la storica Piazza Bernardini per tutti e 5 i giorni di manifestazione e, per la prima volta, raddoppierà la sua presenza con il primoPop-Up Store italiano, un esclusivo spazio in cui sarà possibile acquistare gadget, merchandise e accessori dei principali mondi, come The Legend of Zelda, Pikmin, Animal Crossing e Splatoon, che affiancherà il tradizionale padiglione