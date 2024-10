Nel terzo trimestre +10% i ricavi di Hermes a 37 miliardi

Nel terzo trimestre +10% i ricavi di Hermes a 3,7 miliardi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Continua la solida crescita delle vendite per Hermes a fine settembre (+14% a cambi costanti e +11% a cambi correnti) con un fatturato consolidato che ammonta a 11,2 miliardi di euro. Nel terzo trimestre, precisa una nota, le vendite hanno continuato a crescere e hanno raggiunto i 3,7 miliardi di euro, con un aumento dell'11% a tassi di cambio costanti e del 10% a tassi di cambio correnti. A medio termine, "nonostante le incertezze economiche, geopolitiche e monetarie a livello mondiale, il gruppo conferma un obiettivo ambizioso di crescita dei ricavi a tassi di cambio costanti" si legge in una nota. Quotidiano.net - Nel terzo trimestre +10% i ricavi di Hermes a 3,7 miliardi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Continua la solida crescita delle vendite pera fine settembre (+14% a cambi costanti e +11% a cambi correnti) con un fatturato consolidato che ammonta a 11,2di euro. Nel, precisa una nota, le vendite hanno continuato a crescere e hanno raggiunto i 3,7di euro, con un aumento dell'11% a tassi di cambio costanti e del 10% a tassi di cambio correnti. A medio termine, "nonostante le incertezze economiche, geopolitiche e monetarie a livello mondiale, il gruppo conferma un obiettivo ambizioso di crescita deia tassi di cambio costanti" si legge in una nota.

