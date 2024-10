Napoli15enne ucciso a colpi di pistola

Napoli,15enne ucciso a colpi di pistola (Di giovedì 24 ottobre 2024) 8.18 Un ragazzo di 15 anni è stato ucciso a colpi di pistola a Napoli, in Corso Umberto, una delle strade storiche del centro del capoluogo campano. Sul luogo del delitto polizia e inquirenti. Si sta verificando il coinvolgimento di un altro minore, che è rimasto lievemente ferito. La sparatoria è avvenuto nel cuore di Napoli intorno alle 2 di notte. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) 8.18 Un ragazzo di 15 anni è statodia Napoli, in Corso Umberto, una delle strade storiche del centro del capoluogo campano. Sul luogo del delitto polizia e inquirenti. Si sta verificando il coinvolgimento di un altro minore, che è rimasto lievemente ferito. La sparatoria è avvenuto nel cuore di Napoli intorno alle 2 di notte.

