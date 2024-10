Spazionapoli.it - Napoli, la foto ufficiale nella metropolitana di Chiaia: “Si celebrano le stazioni dell’arte” – FOTO

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilha scattato lacon tutta la rosa al completodiper celebrare le “” in città Il, in collaborazione con l’ANM, l’Azienda Napoletana Mobilità, ha scelto la fermata delladicome location per ladella rosa per la Serie A 2024/25, che diventa animata, per la prima volta, con un video che celebra il rapporto sempre più inscindibile tra Club e Città. All’interno del comunicato, pubblicato dalsul proprio sito, si legge: “Un luogo unico, che combina l’efficienza moderna con la bellezza senza tempo di, arricchito da opere d’arte che raccontano la storia e la cultura della Città”.