Napoli Conte | Faremo il massimo fino alla fine Kvara sta discutendo del rinnovo

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il, nella nona giornata di Serie A, sarà impegnato in casa contro il Lecce: "Cercherò di mettere in campo la miglior formazione possibile, la formazione che penso sia quella giusta anche perché c'è una partita da disputare per continuare a fare risultato e questo èbase di tutto Poi ho ancora