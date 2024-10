Napoli, 16enne ucciso a Corso Umberto durante una sparatoria: altri due feriti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ragazzo i 16 anni ucciso in una sparatoria al Corso Umberto I di Napoli. Indaga la Squadra Mobile. Fanpage.it - Napoli, 16enne ucciso a Corso Umberto durante una sparatoria: altri due feriti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ragazzo i 16 anniin unaalI di. Indaga la Squadra Mobile.

Napoli - sparatoria in corso Umberto : ucciso un 16enne. Due i feriti - . Napoli, sparatoria in corso Umberto: ucciso un 16enne. È quanto riporta Repubblica. Nella sparatoria che sarebbe […] L'articolo Napoli, sparatoria in corso Umberto: ucciso un 16enne. Due i feriti sembra essere il primo su Teleclubitalia. 16enne ucciso a colpi di pistola. Due i feriti Un ragazzo napoletano di 16 anni è stato ferito a morte, freddato da colpi d’arma da fuoco in circostanze da chiarire. (Teleclubitalia.it)

