Napoli, 15enne ucciso in una sparatoria. Il prefetto: “Serve risposta sociale” (Di giovedì 24 ottobre 2024) A seguito dell’omicidio di un ragazzo di 15anni, avvenuto la scorsa notte al Corso Umberto, a Napoli, in pieno centro cittadino, in Prefettura si è svolto un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza. Al termine il prefetto, Michele Di Bari, ha tenuto una conferenza stampa e ha lanciato un appello alla città: “Ognuno di noi deve fare maggiori sforzi possibili e io sono fiducioso che la città risponderà. C’è bisogno di riappropriarsi di strumenti educativi per far si che ai ragazzi vengano impartiti i valori. Se oggi un 15enne viene ucciso significa che la vita di un giovane è un valore quasi annientato”. Lapresse.it - Napoli, 15enne ucciso in una sparatoria. Il prefetto: “Serve risposta sociale” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) A seguito dell’omicidio di un ragazzo di 15anni, avvenuto la scorsa notte al Corso Umberto, a, in pieno centro cittadino, in Prefettura si è svolto un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza. Al termine il, Michele Di Bari, ha tenuto una conferenza stampa e ha lanciato un appello alla città: “Ognuno di noi deve fare maggiori sforzi possibili e io sono fiducioso che la città risponderà. C’è bisogno di riappropriarsi di strumenti educativi per far si che ai ragazzi vengano impartiti i valori. Se oggi unvienesignifica che la vita di un giovane è un valore quasi annientato”.

