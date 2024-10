Reggiotoday.it - Mostra micologica, Ottobrate ed escursioni: cosa fare nel weekend

Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un nuovosta per partire con la guida agli eventi clou del fine settimana.Rassegna cinematografica al Museo Archeologicoe , primaa Palazzo Alvaro e battute finali per il campionato Italiano di Wingfoil Freeride. I piccoli fan fremono per l'arrivo di Lucilla al Centro