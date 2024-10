Morto Ron Ely, star del primo Tarzan televisivo aveva 86 anni (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'attore statunitense Ron Ely, che ha interpretato il Signore della Giungla nella prima serie televisiva di "Tarzan" (1966-68), è Morto all'età di 86 anni nella sua casa di Los Alamos, nella contea di Santa Barbara, in California, per cause naturali. L'annuncio della scomparsa, avvenuta il 29 settembre, è stato dato dalla figlia Kirsten L'articolo Morto Ron Ely, star del primo Tarzan televisivo aveva 86 anni proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'attore statunitense Ron Ely, che ha interpretato il Signore della Giungla nella prima serie televisiva di "" (1966-68), èall'età di 86nella sua casa di Los Alamos, nella contea di Santa Barbara, in California, per cause naturali. L'annuncio della scomparsa, avvenuta il 29 settembre, è stato dato dalla figlia Kirsten L'articoloRon Ely,del86proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Napoli - sparatoria nella notte : morto 16enne - ferite altre due persone

(Adnkronos) – Sparatoria nella notte in centro a Napoli: ucciso un 16enne e altre due persone sono ferite gravemente e ricoverate in ospedale. Secondo quanto si apprende, la sparatoria è avvenuta in corso Umberto. Sul caso indaga la Polizia.

